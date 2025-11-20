У Франції намагаються виставити на аукціон перший у світі калькулятор. Науковці проти, кажуть — це національний скарб

Новини

Christie's

Один із перших у світі обчислювальних механізмів не виставлять на аукціон у Франції, як планувалося. Паризький суд тимчасово заблокував аукціон через скарги науковців та дослідників.

Про це пише BBC.

Аукціонний дім Christieʼs підтвердив, що не проводитиме торги за машину La Pascaline, розроблену французьким математиком Блезом Паскалем у 1642 році.

Оцінки свідчили, що машина може принести від €2 млн до €3 млн, і Christieʼs назвав її «найважливішим науковим інструментом, коли-небудь виставленим на аукціон».

Однак проти продажу виступили науковці та дослідники. Вони вимагають надати цьому історичному інструменту статус об’єкта культурної спадщини, і вважають, що його слід класифікувати як «національний скарб».

Паскалю було лише 19 років, коли він розробив найпершу версію калькулятора. Існує лише дев’ять таких машин.

Машина потрапила на аукціон як частина колекції каталонського колекціонера Леона Парсе. Разом з нею на торги виставили філософську працю Паскаля «Думки» (Pensées) та перше друковане видання «Парі Паскаля».

У середу адміністративний суд Парижу тимчасово заблокував попередній дозвіл на продаж, який у травні надала міністерка культури Франції. Цей сертифікат підписали двоє експертів, зокрема один із Луврського музею. Суддя дійшов висновку, що існують «серйозні сумніви» щодо законності сертифіката.