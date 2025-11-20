Гра «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» вийшла на PlayStation

Новини

Гра «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» від українських розробників GSC Game World офіційно вийшла на консолях PlayStation 5 і PlayStation 5 Pro.

Про це повідомили розробники гри.

Розробники кажуть, що повністю адаптували гру під можливості геймпада DualSense: гіроскопічне прицілювання, тактильний відгук, адаптивні тригери і розширені ефекти вібрації у зоні відчуження. А версія для PS 5 Pro отримає краще глобальне освітлення і погодні ефекти.

Всі наступні оновлення гри та DLC виходитимуть одночасно на всіх платформах.

Гру випустили у трьох виданнях: базовому за 1 799 грн, делюкс за 2 199 гривень і повному за 2 799 гривень. Дорожчі видання мають доповнення, наприклад, нові костюми, додаткове другорядне завдання і артбук.