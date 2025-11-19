СБУ повідомила про підозру священнику РФ, який «благословляв» війну проти України
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Служба безпеки України (СБУ) заочно повідомила про підозру протоієрею Дмитру Василенкову – заступнику голови відділу РПЦ, який співпрацює зі Збройними силами РФ.
Про це українська спецслужба повідомила у телеграмі.
За даними слідства, цей священник відкрито підтримує війну РФ проти України та виправдовує злочини російських військових. У 2023 році московський патріарх Кирило призначив його «головним військовим священником», тож він поширює кремлівські наративи серед російських військових і проводить спецкурси для інших кліриків.
З 2014 року Василенков відвідував окуповані території Донецької і Луганської областей, «благословляв» російських військових на війну та залучав священників УПЦ (МП) до виправдання окупації.
СБУ заочно повідомила йому про підозру за пропаганду війни та виправдання агресії РФ.
- Станом на жовтень 2025 року в Україні діє закон, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов’язаних із Російською православною церквою (РПЦ). Державна служба з етнополітики подала позов до суду про припинення діяльності Київської митрополії УПЦ (МП), визнавши її афілійованою з РПЦ. Водночас парафії не закриваються автоматично — громади можуть продовжувати діяльність, якщо юридично розірвуть зв’язки з Москвою. Попри це більшість структур УПЦ досі не провели таких змін, а на місцях фіксуються випадки, коли нові храми зводять під виглядом приватного будівництва.