СБУ повідомила про підозру священнику РФ, який «благословляв» війну проти України

Новини

Служба безпеки України (СБУ) заочно повідомила про підозру протоієрею Дмитру Василенкову – заступнику голови відділу РПЦ, який співпрацює зі Збройними силами РФ.

Про це українська спецслужба повідомила у телеграмі.

За даними слідства, цей священник відкрито підтримує війну РФ проти України та виправдовує злочини російських військових. У 2023 році московський патріарх Кирило призначив його «головним військовим священником», тож він поширює кремлівські наративи серед російських військових і проводить спецкурси для інших кліриків.

З 2014 року Василенков відвідував окуповані території Донецької і Луганської областей, «благословляв» російських військових на війну та залучав священників УПЦ (МП) до виправдання окупації.

СБУ заочно повідомила йому про підозру за пропаганду війни та виправдання агресії РФ.