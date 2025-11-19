«Портрет Елізабет Ледерер» Густава Клімта продали за понад $230 млн. Це друга найдорожча картина, продана з аукціону

Новини

National Gallery of Canada

Картину австрійського художника Густава Клімта «Портрет Елізабет Ледерер» продали на аукціоні Sothebyʼs за $236,3 мільйона. Це робить її другою найдорожчою картиною у світі, проданою з аукціону. Перша — «Спаситель світу» Леонардо да Вінчі, яку саудівський кронцпринц Мухаммад бін Салман у 2017 році купив за $450,3 мільйона.

Про це пише The Arts Newspaper.

Картина стала головним лотом розпродажу колекції мільярдера-спадкоємця косметичної галузі Леонарда Лаудера, який помер у червні. Вона висіла в будинку Лаудера десятиліттями, перш ніж її передали в довгострокову оренду Національній галереї Канади. Термін оренди сплив на початку цього року.

Аукціонний дім не розкриває імʼя покупця. Він робив ставки телефоном.

На картині зображено 20-річну Елізабет Ледерер — дочку єврейського промислового магната Августа Ледерера. Вона одягнену в довгий халат і позує на тлі східноазійського мистецтва. Ледерер та його дружина Серена були найважливішими колекціонерами Клімта та найстільки близькими до нього, що Елізабет змогла уникнути нацистських переслідувань під час аншлюсу Австрії, стверджуючи, що Клімт є її біологічним батьком.

Портрет Елізабет конфіскували нацисти в 1939 році, родині його повернули після Другої світової війни. У колекції Лаудера картина була з 1980-х років.