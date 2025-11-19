Росіяни масовано атакували Україну дронами й ракетами. У Харкові та західних областях є загиблі й поранені (оновлено)

Новини

У ніч проти 19 листопада російські війська запустили для удару по Україні 48 ракет і 476 ударних дронів. Основним напрямком удару були Львівщина, Тернопільщина і Харківщина.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряній обороні вдалося знешкодити 442 безпілотники, 34 крилаті ракети Х-101 і 7 ракет «Калібр».

Сім ракет і 34 ударні БпЛА влучили в 14 місцях, уламки впали на шести локаціях.

У Тернополі окупанти влучили в багатоповерхівки — в одній сталася пожежа, інша зруйнована з третього по девʼятий поверх.

Станом на 15:00 відомо про 25 загиблих, з них троє дітей, та 73 постраждалих, серед них — 15 дітей. Рятувальники продовжують евакуйовувати мешканців із заблокованих квартир. Є люди й під завалами.

За попередньою інформацією, вміст хлору в повітрі перевищує норму в шість разів. ОВА закликає жителів зачинити вікна і не виходити на вулицю.

Також вночі росіяни атакували «шахедами» Слобідський, Основʼянський і Немишлянський райони Харкова. Відомо про 46 постраждалих, серед них — дві дівчинки 9 і 13 років. Частину людей шпиталізували з осколковими пораненнями.

У місті пошкоджені житлові будинки, сільськогосподарське підприємство, ліцей, магазини, знищені десятки цивільних авто.

На Львівщині та Івано-Франківщині росіяни били по енергетичній інфраструктурі. На Прикарпатті постраждали троє людей, двоє з них — діти.

Ворог вдарив по території одного з підрозділів ДТЕК на Дніпропетровщині. Постраждала бригада, що перебувала на обʼєкті, поранені пʼятеро енергетиків.

Один працівник у тяжкому стані, четверо — з контузіями та уламковими пораненнями.

Через атаку на енергообʼєкти на ранок 19 листопада в низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії, повідомляє Міненерго.