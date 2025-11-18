Кембриджський словник назвав «парасоціальний» словом року. Що воно означає
- Олександр Булін
Кембриджський словник обрав слово 2025 року — parasocial, тобто парасоціальний. Це стосується звʼязку, який хтось відчуває між собою та відомою людиною, яку він не знає, персонажем книги, фільму, телесеріалу тощо або штучним інтелектом.
Процес набув особливого значення завдяки соціальним мережам, які посилюють близькість між фанатами та їхніми кумирами, а також зростанню спілкування людей із чат-ботами зі штучним інтелектом.
Пошукові запити слова в Кембриджському словнику різко зросли 30 червня 2025 року, коли ютуб-стример IShowSpeed заблокував фанатку, яка назвала себе його «парасоціалкою № 1».
Фанатка IShowSpeed опублікувала тред про його розрив із співачкою Ванессою, який був настільки тривожним, що той заблокував її 30 червня. Її реакція — благання розблокувати її, його «парасоціалку № 1» — стала вірусною.
У червні пошукові запити також різко зросли через висвітлення в медіа можливого впливу чат-ботів Meta та OpenAI на дітей та психічне здоровʼя. До вересня 2025 року визначення слова «парасоціальний» у Кембриджському словнику оновили — включили можливість стосунків зі штучним інтелектом.
- На початку листопада словник Collins Disctionary назвав словом року 2025 vibe coding. Термін описує нову розробку програмного забезпечення, яка за допомогою штучного інтелекту перетворює природну мову на комп’ютерний код. По суті vibe coding — це повідомлення, у якому ви пояснюєте ШІ, що ви хочете, щоб він створив.
- Минулого року Кембриджський словник назвав словом року «маніфест» — втілення мрій у реальність.