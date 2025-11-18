Згенерована штучним інтелектом пісня вперше очолила чарт Billboard у США

Новини

Кантрі-трек “Walk My Walk”, створений ШІ-виконавцем Breaking Rust, посів перше місце в американському музичному чарті Billboard.

Про це пише медіа New Music Express.

Менше ніж за місяць хіт зібрав понад три мільйони прослуховувань на Spotify.

Інший трек ШІ-виконавця — “Livinʼ on Borrowed Time” — піднявся на п’яте місце в чартах. Його прослухали понад чотири мільйони людей на стримінговому сервісі.

Творець Breaking Rust не розкриває своєї особистості. Проте його TikTok-акаунт уже налічує майже 200 тисяч підписників, а трек “Walk My Walk” з’явився в понад 160 тисячах відео.

Першою артисткою на базі ШІ, яка потрапила до чартів Billboard, нещодавно стала Xania Monet з треком "How Was I Supposed to Know?". За кілька місяців штучно створена виконавиця зібрала понад 44 мільйони прослуховувань у США.

Авторка проєкту — Телішa (Нікі) Джонс з Міссісіпі — використовує генеративне програмне забезпечення, щоб накладати свої тексти на музику. У вересні вона підписала багатомільйонний контракт із лейблом Hallwood Media.

Інтерес до ШІ-виконавців зріс після того, як у червні на Spotify стала популярною група The Velvet Sundown, яка зізналася, що її музика повністю створена штучним інтелектом. Кількість щомісячних слухачів гурту сягнула 400 тисяч.