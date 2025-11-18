Росіяни вночі вдарили по Україні балістикою та 114 дронами — є загиблі й постраждалі

Новини

Владислав Гайваненко / Дніпропетровська ОВА

У ніч проти 18 листопада Росія атакувала Україну ударними дронами та чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М». Наслідки фіксують у низці регіонів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона знешкодила 101 російський БпЛА на півночі, півдні та сході України. Проте 13 дронів і чотири балістичні ракети влучили в 15 місцях.

Під масованою атакою росіян цієї ночі була Дніпропетровщина. Через удар по Дніпру постраждали чоловік і жінка.

У місті пошкоджені підприємства, адмінбудівля, житлові будинки, офіси «Суспільного» та «Українського радіо» — під час атаки співробітників у редакції не було.

Крім того, Росія вдарила по залізниці у Дніпрі — вже вдруге влучила у приміське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону. Зруйнований основний ремонтний цех, пошкоджений вокзал.

У Дніпровському, Нікопольському, Самарівському та Павлоградському районах пошкоджена інфраструктура та зайнялися будинки.

На Харківщині під російською атакою теж була низка залізничних станцій регіону. Від ракетних ударів постраждало місто Берестин — загинула 17-річна дівчина. Ще 9 людей постраждали, 7 з них — госпіталізували.

Через обстріл Городні на Чернігівщині загинули дві місцеві жительки. У місті пошкоджені домівки, сталися пожежі.

На Херсонщині за добу загинули дві людини, ще пʼятеро поранені, зокрема дитина. Пошкоджені житлові будинки. На ранок внаслідок російського обстрілу частково знеструмлені всі райони Херсону.