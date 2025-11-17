Біля будинку спікера чеського парламенту з’явилися українські прапори — раніше він зняв стяг України з будівлі парламенту

Новини

ČTK

У Празі активісти розвісили українські прапори навколо будинку голови чеської Палати депутатів від партії SPD Томіо Окамури. Раніше він розпорядився зняти прапор України з парламену.

Про це пишуть чеські медіа Novinky та ČTK.

Прапори з’явилися на паркані помешкання Окамури в районі Бржевнов. Синьо-жовті стяги намалювали також балончиками на тротуарі, ліхтарях, смітнику і сходах.

Сам Окамура заявив, що «це, ймовірно, справа рук проукраїнських активістів, які відзначають 17 листопада — День боротьби за свободу і демократію».

Також він уточнив, що малюнки залишили не на його території, а в громадських місцях, тому він не буде реагувати. Поліція проводить оцінку можливих завданих збитків.

Чеське інформаційне агентство ČTK отримало лист, у якому активісти взяли на себе відповідальність за цей вчинок і заявили, що хочуть висловити своє невдоволення поведінкою керівництва країни.