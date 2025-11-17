Росіяни вночі вдарили по Україні балістикою та 128 дронами. Є загиблі й постраждалі

Новини

У ніч проти 17 листопада Росія атакувала Україну ударними дронами та двома балістичними ракетами «Іскандер-М». Наслідки фіксують у низці регіонів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона знешкодила 91 російський БпЛА на півночі, півдні та сході України. Ще 32 дрони та дві балістичні ракети влучили у 17 місцях.

Цієї ночі під атакою була Харківщина. Війська РФ влучили ракетами по житловому кварталу в місті Балаклія — загинули троє людей, ще 13 постраждали, серед них — чотири дитини.

Пошкоджені багатоповерхівки, дитячий садок та цивільні авто.

Також ворожі дрони поцілили по селищу Великий Бурлук Купʼянського району — там є загиблий та постраждалий, горіли приватні будинки.

У Херсоні пізно ввечері 16 листопада окупанти влучили дроном у бригаду «екстренки» — поранено водія та фельдшера.

Також росіяни масовано атакували Одещину ударними дронами — влучили в обʼєкти енерго- та портової інфраструктури. Постраждала людина, пошкоджено кілька цивільних суден, а понад 30 тисяч мешканців залишилися без світла.

Вночі в лікарні Запоріжжя померла 28-річна жінка, яка постраждала під час обстрілу Запоріжжя 18 серпня. Майже три місяці лікарі боролися за її життя.

Під удар дронів двічі потрапляв і Новгород-Сіверський на Чернігівщині — поранено працівницю автозаправки, пошкоджені приватні будинки, магазин, а на Корюківщині — два енергообʼєкти та сільгосппідприємство.

У місті Мена внаслідок влучання дрона спалахнув ангар, де зберігалося близько 40 тонн пелет із соняшнику.