У Польщі відкрили пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, які були закриті роками

Новини

flickr.com

У Підляському воєводстві, Польща, у понеділок, 17 листопада, відновили роботу два автомобільні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю — у Кузниці та Бобровниках.

Про це повідомляє RMF FM.

Переходи були закриті чотири та понад два з половиною роки відповідно. У Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації заявили, що відкриття стало можливим після повного зміцнення кордону, який до цього масово намагалися нелегально перетнути мігранти.

Очільник воєводства Яцек Бжозовський підкреслив, що час закриття був особливо складним для бізнесу, адже місцеві підприємці «втрачали свої статки й доробок життя». За його словами, закриття переходів у 2021 та 2023 роках спричинило фактичну зупинку однієї з ключових частин регіональної економіки.

Підприємці отримували компенсації, але лише у громадах, де розташовані самі пункти пропуску, тоді як збитків зазнали компанії з усього регіону — від готелів і ресторанів до транспортних фірм.

Прикордонники запевняють, що готові до поновленого контролю, а на кордоні впроваджують систему Entry/Exit, яка діє на зовнішніх кордонах ЄС.

Наразі на переході Кузниця — Брузги дозволено лише рух легкових авто без автобусів, а в Бобровниках — як легковий, так і автобусний та вантажний транспорт. Ще до моменту відкриття перед Бобровниками утворилася черга завдовжки 4—5 кілометрів, одним із перших перетнув кордон рейсовий автобус Варшава — Білосток — Гродно.