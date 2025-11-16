Вибух автомобіля в Індії: правоохоронці затримали підозрюваного

Новини

Національне розслідувальне агентство Індії (NIA) заявило про арешт мешканця Кашміру. Його звинувачують у змові з водієм автомобіля, що вибухнув у Делі 10 листопада. Тоді загинуло вісім людей і щонайменше 20 отримали поранення.

Заяву про це індійські правоохоронці опублікували в X.

Чоловіка на імʼя Амір Рашид Алі затримали в Делі. Правоохоронці стверджують, що автомобіль, який використовували для атаки, був зареєстрований на його імʼя. Алі звинувачують у змові з імовірним терористом-смертником, якого ідентифікують як Умара Ун Набі — теж мешканця Кашміру.

У заяві NIA йдеться, що Алі приїхав до Делі, щоб сприяти купівлі автомобіля, який використовували як «саморобний вибуховий пристрій для здійснення вибуху». Агентство заявило, що вилучило для експертизи ще один автомобіль, що належить Набі. Наразі правоохоронці допитали 73 свідків, зокрема й постраждалих унаслідок вибуху.

Червоний форт — головна туристична памʼятка Делі. Вибух біля нього став першим подібним інцидентом в місті з 2011 року.