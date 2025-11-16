У професійне свято Зеленський нагородив працівників медіа. Чотирьох — посмертно

Новини

У День працівників радіо, телебачення та звʼязку 16 листопада президент Володимир Зеленський нагородив 21 працівника медіа. Четверо з них загинули через російську агресію.

Відповідний указ опублікували на сайті президента.

Посмертно орденом «За заслуги» III ступеня Зеленський нагородив:

Кореспондентку телеканалу Freeдом Олену Губанову і оператора Євгена Кармазіна. 23 жовтня вони загинули у Краматорську на Донеччині через удар російського дрона «Ланцет». З перших днів повномасштабного вторгнення РФ вони висвітлювали події на Донеччині та розповідали про воєнні злочини російської армії, показували евакуацію мирних жителів і життя українських військових.

Фотографа Ukraїner Костянтина Гузенка. Він загинув 2 листопада. Після початку повномасштабної війни документував її наслідки, згодом став пресофіцером 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. У травні 2025 року Костянтин долучився до відеопроєкту «На лінії кадру» від Української асоціації професійних фотографів. Це серія документальних інтервʼю з українськими фотографами, які вступили до лав ЗСУ, продовжуючи займатись фотожурналістикою.

Костянтин Гузенко / Facebook