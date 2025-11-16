Новини

У професійне свято Зеленський нагородив працівників медіа. Чотирьох — посмертно

Олександр Булін
У День працівників радіо, телебачення та звʼязку 16 листопада президент Володимир Зеленський нагородив 21 працівника медіа. Четверо з них загинули через російську агресію.

Відповідний указ опублікували на сайті президента.

Посмертно орденом «За заслуги» III ступеня Зеленський нагородив:

