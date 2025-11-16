Росія вночі атакувала Україну 177 дронами та балістикою. Що відомо про наслідки ударів

Новини

Владислав Гайваненко / Дніпропетровська ОВА

У ніч проти 16 листопада Росія атакувала Україну, застосувавши балістичну ракету «Іскнадер-М» і 177 ударних БПЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Дрони РФ запустила з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ і Чауда. Зафіксовано 37 влучань у 14 місцях і падіння уламків у двох.

На Одещині, за даними голови ОВА Олега Кіпера, РФ уночі пошкодила енергетичні об’єкти, зокрема сонячну електростанцію. Пожежі оперативно загасили рятувальники, жертв немає. Критична інфраструктура працює на резервному живленні.

В. о. міського голови Сум Артем Кобзар також заявив, що на Сумщині близько 01:00 три «шахеди» влучили в територію одного зі старостатів громади. Внаслідок атаки загорілися промислова споруда і приватний сарай. Внаслідок удару пошкоджені лінії електропередач і близько 15 домогосподарств.

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що три райони області опинилися під ворожими атаками. Пошкоджено будинки, авто, господарські споруди. У Синельниківському районі спалахнула пожежа, пошкоджено інфраструктуру. На Нікопольщині РФ вдарила з артилерії та FPV-дронами, там пошкоджені навчальний заклад і оселі мешканців.