Фінляндія депортувала російського «вагнерівця»

Фінляндія вирішила депортувати російського військового з позивним «Канелло», який служив у «ПВК Вагнера» і нелегально зайшов на її територію.

Про це пише фінський мовник Yle.

Як повідомляє видання, Євгена затримали 17 червня після того, як він незаконно перетнув кордон між Фінляндією та Росією. Чоловік стверджував, що тікав від війни.

Міграційна служба вирішила не притягувати його до відповідальності за порушення — Євген подав клопотання про міжнародний захист.

Yle зазначає, що чоловік був бійцем «ПВК Вагнера» і активно публікував у соцмережах фото й відео своєї участі в бойових діях та зі служби на фронті.

У Прикордонній службі Північної Карелії підтвердили, що висланий чоловік справді мав військовий досвід. Інших деталей прикордонники не розкривають.

Що передувало

«Канелло» став відомим через відео із захопленого Селидового на Донеччині, на якому він заявив, що місто «повернулося в Расєюшку».

Згодом чоловік розкритикував російських воєначальників і звинуватив їх у знущаннях з російських солдатів. Пізніше він втік до Фінляндії.

У Росії Євген мав не одну судимість за пограбування, а перед втечеюкаржився на переслідування і побиття з боку невідомих людей.