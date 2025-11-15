У Північній Македонії тисячі людей вийшли на протести

Новини

У столиці Північної Македонії Скоп’є тисячі людей вийшли на протест, вимагаючи справедливості для жертв наймасштабнішої пожежі в історії країни.

Про це пише AP.

Учасники акції, серед яких були родичі загиблих, були одягнені в чорне і пройшли ходою до Кримінального суду з великими банерами з фото загиблих.

Родичі загиблих у трагедії заявляють, що пожежа стала наслідком корупції та нехтування правилами безпеки. Влада підтвердила, що заклад працював із серйозними порушеннями та неправильною ліцензією.

Прокуратура висунула обвинувачення 34 людям, серед яких власник клубу, охоронці, представники охоронної фірми, колишні мери міста Кочани, інспектори та кілька колишніх міністрів економіки. У разі доведення вини їм загрожує до 10 років ув’язнення.