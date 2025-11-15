Українські підрозділи вийшли зі ще одного села на Запоріжжі

Новини

Генеральний штаб ЗСУ / Telegram

На Запоріжжі та півдні Дніпропетровщини російські війська не зменшують інтенсивності штурмових дій. Українським підрозділам довелося вийти із села Нововасилівське.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Там кажуть, що таке рішення ухвалили через перегрупування бойових порядків, зміну лінії зіткнення та задля збереження життя військових.

Підрозділи вивели з населеного пункту «на більш вигідні для оборони позиції».

Скриншот DeepState

За даними військових, лише за минулу добу на південних напрямках було майже 40 боїв. Росіяни продовжують спроби зайти вглиб української оборони, проте втратили майже 300 своїх солдатів і 58 одиниць техніки.

Сили оборони півдня продовжують блокувати спроби просування ворога й атакують у відповідь.