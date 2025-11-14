Попри корупційний скандал, ЄС обирає підтримувати Київ далі. Світові медіа про російсько-українську війну 14 листопада

Новини

«Бабель»

Пов’язаний з хабарями в «Енергоатомі» корупційний скандал відродив занепокоєння Європи про те, куди Україна витрачає гроші, що мали піти на війну і відновлення інфраструктури, пише The Washington Post. Відколи адміністрація Трампа припинила пряме фінансування Києва, країни ЄС несуть основну відповідальність за допомогу Україні. Тому Володимир Зеленський змушений показати, що країна бореться з корупцією. Європейські чиновники заявили, що у них немає іншого вибору, окрім як продовжувати підтримувати Україну проти жорстоких атак Росії. «Цілком справедливо обговорювати всі наслідки певних дій, але важливо пам’ятати, що наслідки бездіяльності, невдачі Європи щодо України теж матимуть вплив», — сказала журналістам міністерка економіки Данії Стефані Лосе. «При цьому ми не вирощуємо гроші на деревах», — додала вона.

The New York Times опублікувало великий матеріал, в якому аналізує причини усунення з посади мера Одеси Геннадія Труханова. Журналісти поспілкувалися з місцевою опозицією, яка, попри бажання усунути несимпатичного їй мера, вважає рішення Володимира Зеленського частиною тенденції до централізації влади. «Я була б рада, якби Труханова замінили шляхом виборів або рішенням суду, заснованим на доказах, демократичним і прозорим шляхом. Але так? Це просто здається неправильним», — сказала Олександра Ковальчук, заступниця директора Одеського національного художнього музею, яка на місцевих виборах балотувалася від партії «Слуга народу».

NYT виявили, що половина з 22 начальників військових адміністрацій у містах, що перебувають під контролем України, мають зв’язки з партією Зеленського або походять з СБУ. Новий голова військової адміністрації Одеси та колишній офіцер Служби безпеки Сергій Лисак заявив, що співпрацюватиме з місцевою владою. «Я прийшов сюди не для того, щоб працювати проти інтересів містян», — сказав він в інтерв’ю.

