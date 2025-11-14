Новини

Розробники чат-боту зі штучним інтелектом Claude стверджують, що викрили хакерів, яких спонсорує китайський уряд. Вони використовували чат-бот, щоб здійснювати автоматизовані кібератаки проти майже 30 міжнародних організацій.

Про це пише BBC.

Компанія-розробник Anthropic заявила, що хакери обманом змусили чат-бота виконувати автоматизовані завдання під виглядом проведення досліджень у сфері кібербезпеки. У своєму блозі компанія написала, що це була «перша відома кампанія кібершпигунства, організована штучним інтелектом».

Anthropic заявила, що виявила спроби злому в середині вересня. Вдаючи, що вони працівники у сфері кібербезпеки, хакери доручили чат-боту невеликі автоматизовані завдання, які разом утворили «дуже складну шпигунську кампанію».

Дослідники Anthropic впевнені, що групу хакерів спонсорував уряд КНР. Цілями вони обрали великі технологічні компанії, фінансові установи, хімічні виробничі компанії та урядові установи.

Потім хакери створили небзепечну програму, використовуючи допомогу Claude в кодуванні. Anthropic стверджує, що чат-бот зміг успішно проникнути в різні неназвані організації, витягти конфіденційні дані та відсортувати їх на предмет цінної інформації.

Компанія заявила, що відтоді заборонила хакерам використовувати чат-бот і повідомила про інциденти правоохоронців та постраждалі компанії.