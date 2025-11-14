Війська РФ зранку вдарили по ринку в Чорноморську на Одещині — є загиблі й травмовані

Новини

Уранці 14 листопада російські окупанти вдарили дронами по місту Чорноморськ Одеської області.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Станом на 11:20 відомо про двох загиблих і сімох постраждалих.

Ударом пошкоджено міську площу, магазини й автівки. У коледжі поруч вибуховою хвилею повибивало вікна.

Вночі Одещина була під атакою російських дронів — від ударів потерпала цивільна інфраструктура та енергооб’єкт. Постраждала одна людина.