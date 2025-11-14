Війська РФ зранку вдарили по ринку в Чорноморську на Одещині — є загиблі й травмовані
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Уранці 14 листопада російські окупанти вдарили дронами по місту Чорноморськ Одеської області.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Станом на 11:20 відомо про двох загиблих і сімох постраждалих.
Ударом пошкоджено міську площу, магазини й автівки. У коледжі поруч вибуховою хвилею повибивало вікна.
Вночі Одещина була під атакою російських дронів — від ударів потерпала цивільна інфраструктура та енергооб’єкт. Постраждала одна людина.
- Загалом цієї ночі росіяни випустили по Україні 430 дронів і 19 ракет різних видів. Наслідки фіксують у Києві та низці областей, є загиблі та поранені. Детальніше — читайте в новині.