Уряд готується запустити програму «Зимова підтримка». Гроші на неї візьмуть з інших соціальних програм

Олександр Булін
Getty Images / «Бабель»

Уряд схвалив механізм виплати допомоги за програмою «Зимова підтримка». Її ключовий елемент — одноразова виплата тисячі гривень для кожного українця, який перебуває на території держави

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

З 15 листопада до 24 грудня кожен українець зможе подати заявку для себе і для своїх дітей. Це можна зробити двома способами:

Скористатися грошима можна до 30 червня 2026 року.

«Економічна правда» пише, що гроші на програму виділять завдяки урізанню інших соціальних програм. Про це йдеться в супровідних документах Кабміну, які стали доступні журналістам.

Передбачається, що «Зимовою підтримкою» скористаються 11 мільйонів громадян, тобто для неї необхідні 11 мільярдів гривень. Однак наразі таких грошей у програмі не має. Щоб їх знайти, уряд зменшить видатки за програмою «Соціальний захист дітей та сімʼї» на 3,042 мільярда гривень, а також за програмою «Підтримка малозабезпечених сімей» на 1,483 мільярда.