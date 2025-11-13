«Фламінго», «Барс» і «Лютий». Сили оборони атакували низку обʼєктів окупантів українськими дронами та ракетами

Новини

Fire Point

Уночі 13 листопада українські війська атакували військові та логістичні об’єкти у Росії та на тимчасово окупованих територіях.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Для ударів військові використали українські ракети «Фламінго», дрони «Барс» і «Лютий».

Під атакою опинилися нафтосховище «Морський нафтовий термінал», стоянка гелікоптерів і бази дронів на аеродромі «Кіровське» в окупованому Криму, а також радіолокаційна станція ППО біля Євпаторії.

Крім того, українська зброя поцілила по нафтобазі поблизу тимчасово окупованого Бердянська та пунктах управління армії РФ у Запорізькій області.

Деякі об’єкти на території Росії, які задіяні у забезпеченні війська РФ, теж були атаковані цієї ночі. Генштаб зазначає, що збитки від атак на них уточнюють.

Що відомо про українські ракети та дрони

«Фламінго» — нова українська крилата ракета великої дальності (до 3 000 км), створена компанією Fire Point. Вона призначена для ураження стратегічних цілей у глибині території противника.

«Лютий» (Fire Point) — баражувальний боєприпас, який можна застосовувати масовано — до кількох сотень одночасно. Призначений для ударів по логістиці, складах і техніці противника.

«Барс» — ракета-дрон, що має не надто велику бойову частину (найчастіше близько 50—100 кг) і малогабаритний турбореактивний двигун, який дає змогу швидко долати значні відстані та бути важкою ціллю для ППО. Озброєння оснащують системами штучного інтелекту, камерами, датчиками та навігаційними модулями.