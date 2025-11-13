На кордоні з Литвою затримали українця, який воював у лавах армії РФ і хотів утекти як біженець

Новини

Українець, який добровільно перейшов на бік Росії, намагався втекти до Євросоюзу під виглядом біженця. Його затримали на кордоні з Литвою.

Про це повідомляють Нацполіція та Служба безпеки України.

Затриманим виявився 33-річний уродженець Сумської області. За даними слідства, після 2014 року він приїхав у вже окупований Крим, оформив там російський паспорт, вступив до партії «Єдина Росія» і добровільно уклав контракт з Міноборони РФ.

Згодом фігурант пройшов тренувальні збори на полігоні та склав присягу на вірність Росії. Після початку повномасштабного вторгнення у лавах Збройних сил РФ його призначили оператором дронів і відправили воювати в Україну.

Правоохоронці зʼясували, що фігурант брав участь у бойових діях проти України на Херсонському напрямку.

Незабаром він утік з вогневих позицій, а потім — до Євросоюзу. На території ЄС він планував за допомогою свого українського паспорта оформити статус біженця.

Наразі чоловіка затримали, литовські правоохоронці передали його українській стороні.