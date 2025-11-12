Новини

США запровадили нові санкції проти Ірану

Юлія Завадська
Міністерство фінансів США (OFAC) оголосило про санкції проти 32 людей та компаній, які брали участь у міжнародних схемах постачання компонентів для іранських балістичних ракет і безпілотників. Туди ввійшли, зокрема, й українські компанії.

Про це йдеться в офіційній заяві відомства.

За словами заступника міністра фінансів США з питань тероризму Джона Герлі, Іран «експлуатує світові фінансові системи для відмивання коштів, закупівлі елементів для ядерної та ракетної програм і підтримки терористичних угруповань».

Санкції стали другою хвилею американських обмежень після повторного запровадження 27 вересня 2025 року санкцій ООН проти Ірану через невиконання країною міжнародних зобовʼязань.

До санкційного списку OFAC увійшли:

Міністерство фінансів США наголосило, що мета санкцій — зупинити програми Ірану зі створення зброї масового ураження.