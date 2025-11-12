США запровадили нові санкції проти Ірану

Новини

Міністерство фінансів США (OFAC) оголосило про санкції проти 32 людей та компаній, які брали участь у міжнародних схемах постачання компонентів для іранських балістичних ракет і безпілотників. Туди ввійшли, зокрема, й українські компанії.

Про це йдеться в офіційній заяві відомства.

За словами заступника міністра фінансів США з питань тероризму Джона Герлі, Іран «експлуатує світові фінансові системи для відмивання коштів, закупівлі елементів для ядерної та ракетної програм і підтримки терористичних угруповань».

Санкції стали другою хвилею американських обмежень після повторного запровадження 27 вересня 2025 року санкцій ООН проти Ірану через невиконання країною міжнародних зобовʼязань.

До санкційного списку OFAC увійшли:

компанія MVM partnership, що закуповувала в Китаї сотні тонн хімікатів для виробництва твердопаливних ракет;

іранська компанія Kimia Part Sivan (KIPAS) , яка співпрацює з «Корпусом вартових ісламської революції» (КВІР) над створенням безпілотників;

іранська компанія Oje Parvas Mado Nafar (Mado) за виробництво двигунів для дронів Shahed-131 і Shahed-136, вона діяла через китайські та гонконгські фірми;

українські компанії GK Imperativ Ukraina LLC і Ekofera LLC за постачання авіаційних матеріалів для іранської держкомпанії HESA, що виробляє військові літаки та дрони Ababil;

китайське судно HONESTAR (раніше SHUN KAI XING) за перевезення до Ірану обладнання для систем наведення ракет і БпЛА.

Міністерство фінансів США наголосило, що мета санкцій — зупинити програми Ірану зі створення зброї масового ураження.