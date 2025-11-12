Верховний суд підтвердив довічне увʼязнення військовому, який розстріляв нацгвардійців на заводі «Південмаш»

Новини

Верховний суд залишив у силі вирок — довічне позбавлення волі колишньому строковику Національної гвардії Артемію Рябчуку. У січні 2022 року на території заводу «Південмаш» у Дніпрі він розстріляв колег по службі. Тоді загинули пʼять людей, серед них одна цивільна жінка, ще пʼятеро дістали поранень різного ступеня тяжкості.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що під час строкової служби засуджений мав конфлікт з іншими військовослужбовцями. Кілька разів він був свідком сварок, про які доповідав керівництву, через це до нього сформувалось негативне ставлення.

Під час чергової сварки солдат узяв автомат у кімнаті зберігання зброї та почав розстрілювати людей. Після цього він захопив автомат, 200 набоїв і намагався втекти, однак через кілька годин його затримали у місті Підгороднє на Дніпропетровщині.

У межах кримінального провадження було проведено десятки експертиз, зокрема психолого-психіатричну, яка підтвердила, що чоловік був осудним і діяв свідомо.

У квітні 2024 року на суді чоловік повністю визнав свою провину, розкаявся та попросив вибачення у рідних загиблих. Засудженого зобовʼязали відшкодувати цивільні позови родичів загиблих.