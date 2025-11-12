Армія Росії атакувала Україну 121 дроном

Новини

Getty Images / «Бабель»

У ніч проти 12 листопада армія Росії атакувала Україну 121 ударним БпЛА, близько 70 із них — «шахеди».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона знешкодила 90 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, сході, півдні та центрі країни.

Зафіксовано влучання 31 БпЛА на 19 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

Зокрема, під атакою була Дніпропетровщина: у Синельниківському районі загинув 47-річний чоловік.

У Павлограді спалахнули пожежі: горіли приватні підприємства та автомобілі. Під артилерійським вогнем і FPV опинилася Нікопольщина. Пошкоджені житлові будинки.