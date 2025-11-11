Сирський: Росіяни захопили три населені пункти в Запорізькій області

Новини

Головне управління комунікацій ЗС України

Російська армія підвищила активність на Олександрівському і Гуляйпільському напрямках, де під час боїв і за рахунок чисельної переваги захопила три населені пункти в Запорзькій області.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Там, за словами головкома, РФ використовує погодні умови, зокрема густий туман, для інфільтрації між українськими позиціями.

Бійці угруповання «Південь» ведуть бої за Рівнопілля і Яблукове на Запоріжжі, там вживають заходів з підтримки, українські війська вже завдали окупантам значних втрат.

Сили оборони, за словами Сирського, також продовжують діяти за принципом активної оборони: відбивають атаки на більшості напрямків і проводять пошуково-ударні дії на визначених ділянках, зокрема в районах Купʼянська та Сіверська.

Найбільш активним залишається Покровський напрямок: майже 40% бойових зіткнень припало саме на нього, і ворог там «стабільно зазнає значних втрат».

За словами Сирського, тільки в операційній зоні угруповання «Південь» за останні три доби окупанти втратили майже 800 людей та понад 100 одиниць різної військової техніки.