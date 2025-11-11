CNN: Британія частково припинила обмін розвідданими зі США через побоювання ударів по човнах

Новини

Велика Британія тимчасово припинила обмін розвідданими зі США щодо суден у Карибському басейні, які підозрюють у наркотрафіку, оскільки не хоче брати участь у військових ударах США, які, на думку країни, є незаконними.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

Раніше Британія, яка контролює кілька територій у Карибському регіоні та має там розвідувальні ресурси, допомагала США відстежувати судна, підозрювані в перевезенні наркотиків, щоб Берегова охорона США могла їх перехоплювати. Це передбачало зупинку кораблів, обшук, затримання екіпажу і вилучення наркотиків.

Розвіддані зазвичай передавали до Joint Interagency Task Force South — міжвідомчого підрозділу у Флориді, який включає представників кількох країн-партнерів і займається боротьбою з незаконним обігом наркотиків.

Однак після того, як США у вересні почали завдавати летальних ударів по суднах, Британія висловила занепокоєння, що дані британської розвідки можуть використовуватися для вибору цілей.

За словами джерел CNN, ці удари вже призвели до загибелі 76 людей і порушують міжнародне право. Припинення передачі даних почалося понад місяць тому.

Адміністрація Трампа заявляла, що військові США можуть легально знищувати підозрюваних контрабандистів, оскільки вони нібито є «військовими противниками» та «небезпечними для американців». Міністерство юстиції США також видало секретний юридичний висновок на користь цього підходу, а низку наркокартелів оголосили «іноземними терористичними організаціями».

Однак юристи з міжнародного права зауважують, що Міжнародне гуманітарне право застосовується й до цивільних контрабандистів, а оголошення групи терористичною не дає автоматичного права на застосування летальної сили. Деякі атаковані судна не рухалися або розверталися, що ставить під сумнів твердження про «невідкладну загрозу».

Старші військові США теж висловлювали сумніви щодо легітимності операцій. Командувач Південної команди США адмірал Елвін Голсі навіть пропонував подати у відставку через юридичні сумніви щодо ударів.

Канада теж дистанціювалася від військових ударів. Офіційний представник канадського Міноборони наголосив, що операції канадських сил у рамках Operation Caribbean проводяться окремо від ударів США і не підтримують їхньої летальної складової.