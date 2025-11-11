ЗСУ відійшли з кількох населених пунктів на Гуляйпільському напрямку

Новини

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони України відступили з позицій біля пʼяти населених пунктів. Зокрема, військові повністю залишили Успенівку та Новомиколаївку в Пологівському районі Запорізької області.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, повідомляє «Суспільне».

За його словами, тривають запеклі бої за Яблукове та ще кілька населених пунктів. Українські підрозділи продовжують оборонну операцію, а російські війська намагаються просунутися на північний схід від Гуляйполя, щоб перерізати логістичні шляхи.

Волошин зазначив, що окупанти значно активізувалися: на напрямку фіксують до 50 бойових зіткнень на добу. Через потужні обстріли та зруйновані укріплення українським військам довелося відступити з окремих позицій, аби зберегти боєздатність і перегрупуватися.

За даними військових, російські війська користуються погодними умовами, щоб просуватися малими групами — пішки або на мотоциклах. Водночас українські підрозділи мають обмежені можливості для використання безпілотників.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили сім ворожих атак у районі Зеленого Гаю та в напрямку населеного пункту Рівнопілля.