Euronews: створення Спецтрибуналу проти РФ під загрозою через зменшення підтримки України з боку США

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Європейські партнери побоюються, що без підтримки США не зможуть фінансувати запуск Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Про це пише Euronews з посиланням на джерела.

За словами джерел видання, з Вашингтона надходить все менше коштів для підтримки України, тому європейським партнерам доведеться робити вибір, які саме проєкти фінансувати.

Також все ускладнює те, що США поки не приєдналися до створення Спецтрибуналу. У травні верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас висловлювала припущення, що рано чи пізно Америка доєднається до ініціативи.

За інформацією Euronews, орієнтовний бюджет проєкту трибуналу у Нідерландах становить близько €75 мільйонів на рік, без урахування витрат на приміщення та охорону. ЄС зі свого боку має надати щорічний внесок у розмірі €10 мільйонів.

Основні донори Ради Європи — Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія. Однак невідомо, чи братимуть вони участь у регулярному фінансуванні трибуналу. За словами джерел видання, нині ці держави не беруть активної участі у процесі.

Крім того, для запуску Спецтрибуналу необхідно зібрати мінімум країн-учасниць. Зазвичай їхня кількість становить 16, хоча у випадку з Україною, ймовірно, доведеться чекати приєднання більшої кількості країн, зазначають експерти Euronews. За їхніми словами, буде важлива не тільки кількість, а і впливовість країн-учасниць.

Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ

Україна наполягає на створенні спеціального трибуналу, оскільки Міжнародний кримінальний суд та інші схожі інституції на цьому етапі не можуть розглядати справи за злочинами агресії.

Очільники МЗС європейських країн і керівництво ЄС 9 травня висловили політичну підтримку запуску Спецтрибуналу. Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня у Страсбурзі підписали угоду про його створення. Також вже готовий Статут Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Автор: Анастасія Зайкова