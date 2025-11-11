Росіяни запустили по Україні 119 дронів. Скільки знешкодила ППО

Новини

У ніч проти 11 листопада російська армія запустила по Україні 119 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів. Близько 80 з них — Shahed.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Дрони атакували з таких напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ та Гвардійське, що в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 53 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

59 ударних БпЛА влучили у 18 місцях, на одній локації впали уламки.