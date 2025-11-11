Росіяни вночі масовано атакували Одещину — є постраждалий

Новини

У ніч проти 11 листопада російські війська вдарили по півдню Одеської області ударними дронами.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Унаслідок атаки в регіоні пошкоджені об’єкти цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури.

На кількох енергооб’єктах спалахнули пожежі. Також пошкоджено депо «Укрзалізниці» та адмінбудівлі.

Попередньо відомо про одного постраждалого — людина отримала осколкові поранення.