Росіяни вночі масовано атакували Одещину — є постраждалий
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
У ніч проти 11 листопада російські війська вдарили по півдню Одеської області ударними дронами.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Унаслідок атаки в регіоні пошкоджені об’єкти цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури.
На кількох енергооб’єктах спалахнули пожежі. Також пошкоджено депо «Укрзалізниці» та адмінбудівлі.
Попередньо відомо про одного постраждалого — людина отримала осколкові поранення.