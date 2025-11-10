У Словаччині зіштовхнулися пасажирські поїзди — понад 70 постраждалих

Новини

Увечері 9 листопада між Братиславою та містом Пезінок у Словаччині зіштовхнулися два пасажирські поїзди.

Про це пише словацьке медіа Aktuality.sk.

Аварія сталася, коли один поїзд врізався в задню частину іншого.

У поліції кажуть, що на той момент у поїздах було близько 800 людей, серед них — багато студентів.

Загалом в аварії постраждали понад 70 людей, 13 — доправили в лікарню Братислави.