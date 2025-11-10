У Словаччині зіштовхнулися пасажирські поїзди — понад 70 постраждалих
- Світлана Кравченко
Увечері 9 листопада між Братиславою та містом Пезінок у Словаччині зіштовхнулися два пасажирські поїзди.
Про це пише словацьке медіа Aktuality.sk.
Аварія сталася, коли один поїзд врізався в задню частину іншого.
У поліції кажуть, що на той момент у поїздах було близько 800 людей, серед них — багато студентів.
Загалом в аварії постраждали понад 70 людей, 13 — доправили в лікарню Братислави.