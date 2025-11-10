Росія атакувала Україну 67 дронами та «Кинджалами». Як спрацювала ППО

Новини

У ніч проти 10 листопада армія Росії атакувала Україну 67 дронами та сімома ракетами.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, по Україні запустили дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» та пʼять зенітних керованих ракет С-300/С-400.

А з 67 дронів близько 40 були «шахедами».

Станом на 09:30 протиповітряна оборона знешкодила 52 дрони на сході, півдні та центрі країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на девʼяти локаціях. Інформація щодо ракет уточнюється. Дані про падіння / влучання не надходили.

Зокрема, дронами били Дніпропетровщині, а саме по Синельниківському району та Нікополю.

Спалахнув купол храму та дах будівлі банку. У Нікополі через ворожу атаку зайнявся житловий будинок.