Вночі Росія запустила по Україні 69 ударних дронів. Скільки збила ППО

Getty Images / «Бабель»

У ніч проти 9 листопада російська армія запустила по Україні 69 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів. Майже 50 з них — Shahed.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Дрони атакували з таких напрямків: Курськ, Міллерово, Орел і Приморсько-Ахтарськ, РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 34 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

У девʼяти місцях влучили 32 дрони, ще в одному впали уламки.