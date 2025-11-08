На українському кордоні тимчасово не пропускали автомобілі. Причина

Новини

Максим Козицький / Facebook

На державному кордоні України близько 13:30 стався збій у роботі митниці. Автомобільні пункти пропуску не працювали впродовж кількох годин.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Причиною збою називають відключення електроживлення після російської атаки на енергетичні обʼєкти. О 16:05 Державна митна служба повідомила, що роботу баз даних відновили і автомобільні пункти пропуску почали оформлювати громадян.

Під час збою рух міжнародних пасажирських поїздів і оформлення пасажирів на залізничних пунктах пропуску проходили в звичайному режимі. Також працювали пішохідні пункти пропуску, крім двох пунктів на Закарпатті: «Дякове» на кордоні з Румунією та «Селменці» — на кордоні зі Словаччиною.