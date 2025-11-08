Удар по церемонії нагородження військових на Дніпропетровщині. Офіцеру, який зібрав бійців, оголосили підозру

Новини

Правоохоронці повідомили про підозру командиру підрозділу безпілотних систем, який, попри заборону Генерального штабу ЗСУ, зібрав військових для нагородження на Дніпропетровщині 1 листопада. Росіяни тоді вдарили по церемонії.

Про це повідомили ДБР та Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що 1 листопада офіцер організував урочисте шикування та вручення відзнак для понад 100 військовослужбовців на території Дніпропетровської області — у тому числі в місці, де перебувало цивільне населення.

Окрім прямої заборони скупчення особового складу та вимоги щодо його розосередження, після оголошення повітряної тривоги командир не перервав захід і не роззосередив військовослужбовців.

У цей час Збройні сили РФ вдарили трьома дронами «Герань» і двома ракетами, попередньо — «Іскандерами», по місцях зосередження військових.

Внаслідок удару загинули 12 військовослужбовців і семеро цивільних. Також поранень зазнали ще 36 військовослужбовців.

Офіцеру повідомили про підозру в недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України). Йому загрожує від пʼяти до восьми років увʼязнення.

Що передувало

Увечері 1 листопада росіяни вдарили по місцю базування українських військових у Дніпропетровській області.

Слідство перевіряло, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належно було організоване укриття військових.

Досудове розслідування розпочали за статтею про недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

Журналіст ТСН Дмитро Святненко повідомив, що під час удару загинув його брат Володимир. Їх з побратимами зібрали для нагородження. Володимир Святненко служив у 35 окремій бригаді морської піхоти.