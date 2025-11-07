«Самовдоволеному Пентагону варто повчитися в України». Світові медіа про російсько-українську війну 7 листопада

Новини

«Бабель»

Битва за Покровськ зараз перебуває на ключовому етапі: українські та російські війська ведуть бої за окремі будівлі, пише Associated Press. Місто стало важливим елементом дипломатичної боротьби, оскільки обидві сторони хочуть переконати Дональда Трампа, що вони мають перевагу на полі бою, а противник слабший. Росія заявляє, що оточила Покровськ і зірвала спробу України відновити логістичні лінії. Україна це заперечує і каже, що бої тривають, а її сили завдають Росії великих втрат. Експерти, з якими поспілкувалося видання, кажуть, що російські війська увійшли до Покровська минулого місяця, скориставшись прогалинами в українській обороні і мають шанси протягом найближчих тижнів захопити його повністю. Українські командири на місцях визнають, що перспективи похмурі. «Наразі немає жодної чіткої лінії оборони, яка могла б перешкодити російським солдатам увійти в місто», — сказав Сергій Філімонов, командир українського батальйону «Вовки да Вінчі».

Незважаючи на оптимістичні оцінки Володимира Зеленського, у втраті Покровська чимало негативу для України, заявив Пітер Дікінсон, редактор відділу України аналітичного центру Atlantic Council у США. Росія подасть це як велику перемогу, а Трамп «не любить невдах». При цьому значної стратегічної цінності для українців місто вже не має, запевняє Дікінсон: більшість логістичних шляхів навколо, на кшталт доріг та залізниці, зруйновані.

Колумніст Bloomberg Марк Чемпіон зазначає, що хоча падіння Покровська матиме значне політичне та символічне значення для Путіна, це не обовʼязково означатиме військовий прорив росіян і поразку України. Навпаки, захоплення міста можна розглядати як черговий етап української стратегії виснаження ворога, оскільки російські війська пройшли менше ніж 50 кілометрів за 20 місяців, зазнавши величезних втрат особового складу. Автор колонки підкреслює, що для союзників України вкрай важливо не дозволити кремлівській пропаганді керувати їхньою політикою. Вони повинні памʼятати, що війна вирішується здатністю і волею сторін продовжувати битву, а не лише долею одного міста.

Про те, що Вашингтон мусить засвоїти уроки України, наслідуючи приклад місії «Тізарда» 1940 року, пише у Foreign Policy колишній керівник московського бюро американського видання Newsweek Крістіан Керил. Тоді Британія передала США критичні військові технології на кшталт магнетрона й безконтактного детонатора. Зараз американські дискусії щодо допомоги Україні є недалекоглядними, вважає автор матеріалу. Вороги Києва у Вашингтоні люблять зображувати Зеленського благальником, який «егоїстично намагається виманити все більше і більше речей, необхідних для перемоги у війні». Але сьогодні саме українці є носіями цінних знань про сучасну війну. Київ проявив надзвичайну винахідливість, розробивши такі інновації, як бойова система «Дельта», морські безпілотники та штучний інтелект у дронах. Цей підхід, відомий як «горизонтальна війна» — швидкий, гнучкий і економічно ефективний, — і є саме тим, чого гостро потребує «самовдоволений американський оборонний істеблішмент», занадто зосереджений на дорогих і складних проектах, ідеться в статті. Європейці вже інвестують в українські стартапи, розуміючи, що бойовий досвід і філософія Києва зміцнять їхню власну оборону. Пентагон має зробити так само.

