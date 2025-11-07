В Україні засудили трьох агентів РФ, які підпалювали автівки ЗСУ та адмінбудівлі

Новини

Пресслужба Нацполіції

Реальні терміни ув’язнення отримали ще троє агентів російських спецслужб, які палили авто Сил оборони та будівлі держустанов у різних регіонах України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, всі фігуранти потрапили в поле зору ворога, коли шукали «легкі заробітки» у телеграм-каналах.

Так, на Київщині в липні 2024 року затримали агентурну пару ФСБ, що підпалила мікроавтобус ЗСУ і два позашляховики, які волонтери планували передати для потреб українських військ.

Фігуранти спочатку відстежували місця паркування авто, а потім намагалися спалити їх. Після цього вони зняли загоряння на відео і відправили його кураторові в Росії.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив кожному з агентів по п’ять з половиною років позбавлення волі.

Крім того, у Житомирській області засудили 21-річного рецидивіста, який раніше вчиняв крадіжки, а в лютому цього року на замовлення РФ підпалив адмінбудівлю місцевої сільради.

За даними СБУ, чоловік молотком розбив скло в приміщенні держустанови, вилив усередину пляшку бензину та підпалив суміш.

За це він отримав вісім років увʼязнення з конфіскацією майна.

Суд визнав усіх трьох затриманих винними за кількома статтями Кримінального кодексу України: терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб; перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб; умисне знищення або пошкодження майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб.