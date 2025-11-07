У Києві затримали шахраїв, один з них видавав себе за брата очільника ОП Єрмака

Новини

Правоохоронці викрили шахрайську групу, яка виманювала гроші у потерпілих в обмін на посаду в органах державної влади. Ватажок групи представлявся братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це спершу повідомив у соцмережах сам Єрмак.

«Щойно дізнався від поліції, що вони зловили «на гарячому» групу шахраїв. Очолював її такий собі Єрмак Д. С., який називався моїм двоюрідним братом. Звісно, це шахрайська вигадка», — прокоментував очільник ОП.

У Нацполіції та Офісі генпрокурора уточнили, що, використовуючи таку легенду, один із затриманих запевняв потерпілих, що має зв’язки серед високопосадовців у вищих органах державної влади — Кабміні та Верховній Раді.

За «послугу» просили $100 тисяч. Аби створити видимість впливу, чоловік залучив двох спільників, які підтримували легенду та мали отримати гроші.

Трьох фігурантів затримали під час передачі частини коштів.

Для конспірації під час спілкування з потерпілими вони змінювали голоси за допомогою спеціальної програми. Крім того, час від часу змінювали номерні знаки на автомобілях.

Затриманим готується повідомлення про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах та клопотання про тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.