У Києві затримали шахраїв, один з них видавав себе за брата очільника ОП Єрмака
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Правоохоронці викрили шахрайську групу, яка виманювала гроші у потерпілих в обмін на посаду в органах державної влади. Ватажок групи представлявся братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Про це спершу повідомив у соцмережах сам Єрмак.
«Щойно дізнався від поліції, що вони зловили «на гарячому» групу шахраїв. Очолював її такий собі Єрмак Д. С., який називався моїм двоюрідним братом. Звісно, це шахрайська вигадка», — прокоментував очільник ОП.
У Нацполіції та Офісі генпрокурора уточнили, що, використовуючи таку легенду, один із затриманих запевняв потерпілих, що має зв’язки серед високопосадовців у вищих органах державної влади — Кабміні та Верховній Раді.
За «послугу» просили $100 тисяч. Аби створити видимість впливу, чоловік залучив двох спільників, які підтримували легенду та мали отримати гроші.
Трьох фігурантів затримали під час передачі частини коштів.
Для конспірації під час спілкування з потерпілими вони змінювали голоси за допомогою спеціальної програми. Крім того, час від часу змінювали номерні знаки на автомобілях.
Затриманим готується повідомлення про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах та клопотання про тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.