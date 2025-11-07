ЄС заборонив росіянам отримувати шенгенські мультивізи

Новини

Відтепер громадяни Росії не зможуть отримувати багаторазові шенгенські візи. Це означає, що кожного разу, коли росіяни плануватимуть поїздку до країн ЄС, їм доведеться подавати нову заявку на візу.

Про це повідомляє Єврокомісія.

Там зазначили, що такий крок дозволить ретельно перевіряти кожного заявника і зменшити потенційні ризики для безпеки Європи. Усі заявки громадян Росії на отримання шенгенських віз тепер проходитимуть посилені перевірки.

Деякі росіяни все ж зможуть отримати багаторазові візи — але лише у виняткових випадках. Зокрема, це стосується близьких родичів-громадян ЄС або росіян, які постійно проживають у країнах Євросоюзу. Вони зможуть претендувати на річну мультивізу, якщо протягом попередніх двох років уже тричі отримували та належно використовували шенгенські візи. Винятки також передбачені для незалежних журналістів і правозахисників.