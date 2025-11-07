Вночі Росія запустила по Україні 128 ударних дронів. Скільки збила ППО

Новини

Getty Images / «Бабель»

У ніч проти 7 листопада російська армія запустила по Україні 128 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів. Майже 80 з них — Shahed.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Дрони атакували з таких напрямків: Курськ, Міллерово, Орел і Приморсько-Ахтарськ в РФ, мис Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 94 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

В 11 місцях влучив 31 дрон.