«Доблесна оборона Покровська наближається до кінця». Світові медіа про російсько-українську війну 6 листопада

Сьогодні увага світових медіа прикута до Покровська — міста, яке стало головним осередком боїв на сході України. The New York Times повідомляє, що після понад року запеклих боїв більшість міста зруйнована, а населення скоротилося з 60 тисяч до менш ніж 1 300 людей. Колишня посадовиця Пентагону Лора Купер сказала виданню, що «повільні успіхи Росії» свідчать про відсутність швидкої перемоги на Донеччині. Але, за словами підполковника Арсена Дмитрика, першого заступника командира й начальника корпусу «Азов», російські війська «крок за кроком продовжують рухатися вперед».

The Economist пише, що «доблесна оборона Покровська Україною наближається до кінця». «Майкл», командир підрозділу безпілотників спеціального призначення «Тайфун», що воює в цьому районі, каже, що Росія повністю контролює щонайменше 60% самого Покровська, а решта території спірна. «Вся північна частина — це «сіра зона», — каже він. Джерело в українській розвідці стверджує, що баланс залежить не так від горизонтальної географії, як від вертикального домінування. «Потрібно розуміти, хто контролює висотні будівлі, — каже джерело виданню. — Не так важливо, що відбувається на рівні землі». Україна бореться за повернення ключових висот, щоб розблокувати підрозділи, оточені ворогом далі на південь. Найгострішою проблемою є висоти на півночі Покровська. «Є ймовірність втратити деякі з наших підрозділів», — сказав виданню один з українських офіцерів.

Справи йдуть не набагато краще в Мирнограді на сході, де українські війська ризикують потрапити в оточення. Коридор на північ почав закриватися з 26 жовтня, коли російські війська увійшли до Родинського. Їх щонайменше один раз витіснили (на відеозаписах видно купи російських трупів), але вони повернулися. Українці стримують спроби росіян скоротити прогалину в кільці, яка зараз має лише кілька кілометрів завширшки. Прогрес Росії ґрунтується на масі: людях та озброєнні. «Іноді це один наш боєць до шести російських, один до восьми, один до десяти. Вони продовжують кидати сюди тіла», — каже Майкл.

Росія перехитрила Україну в Покровську, завдавши удару по її операторах безпілотників, перш ніж ті встигли розгорнутися, та перекривши шляхи постачання в критичних точках, пише AI Jazeera. Зараз українські сили стоять перед дилемою: утримувати місто чи відступити, рятуючи життя, але ризикуючи втратити політичну підтримку, зазначає The Washington Post. Місто оточене з трьох боків, а ситуація «все більш хитка». Аналітики, з якими поспілкувалося видання, припускають, що відхід міг би скоротити фронт і покращити логістику, але зробити це під постійними атаками дронів майже неможливо.

Читайте також матеріал Bloomberg про те, що Євросоюз має надати «надійне фінансове зобов’язання» Україні, щоб розблокувати нові кошти Міжнародного валютного фонду. Зокрема, потрібне конкретне рішення щодо покриття дефіциту фінансування України в $65 млрд. Основна ідея Брюсселю — використати заморожені російські активи, зокрема близько €140 млрд у бельгійському Euroclear, для створення позики Україні, яку Київ повернув би лише після виплати Росією репарацій. Однак Бельгія вимагає юридичних гарантій, щоб не нести відповідальності у разі судових позовів. Єврокомісія веде переговори з Брюсселем і розглядає альтернативи, зокрема розміщення позик на ринку. Ключове рішення, ймовірно, ухвалюватимуть на саміті лідерів ЄС у грудні.

