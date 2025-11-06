ГУР і Києво-Могилянська співпрацюватимуть, «щоб краще вивчати Росію»

Новини

Головне управління розвідки Міноборони України та Національний університет «Києво-Могилянська академія» уклали меморандум про стратегічне партнерство та співробітництво.

Про це повідомив ГУР.

Головна мета ініціативи — поєднати практичний досвід воєнної розвідки та академічну експертизу Могилянки, щоб краще вивчати спільного ворога — Росію.

Через спільні дослідження в межах програми з російських студій планується системне вивчення російського суспільства, державних інституцій, пропагандистських підходів та способів мислення.

«Щоб перемогти ворога, потрібно знати, як він мислить та діє. Ми готові ділитися нашим унікальним досвідом з могилянцями. Наука і розвідка працюватимуть разом, щоб посилювати оборонний потенціал держави», — зазначив керівник ГУР.

Співпраця передбачає спільні дослідження, освітні заходи та обмін знаннями. У розвідці переконані, що такий формат дозволить підготувати нове покоління фахівців, які «глибоко розумітимуть ворога й зможуть ефективно протидіяти його впливу в усіх сферах».

Президент Могилянки зазначив, що у рамках ініціативи створили сертифікатну програму «Російські студії» для того, щоб досліджувати Росію як загрозу.

«Ворог, якого не знаєш, найнебезпечніший. Саме тому його вивчення є частиною нашого внеску у спільну перемогу. Співпраця з ГУР дозволить зробити ці дослідження системними та максимально ефективними», — наголосив Квіт.