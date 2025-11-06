Вночі Росія запустила по Україні 135 ударних дронів. Скільки збила ППО

Новини

У ніч проти 6 листопада російська армія запустила по Україні 135 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів. Майже 90 з них — Shahed.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Дрони атакували з таких напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 108 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

У 13 місцях влучили 27 дронів.