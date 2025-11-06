Politico: ЄС готує нові візові обмеження для росіян

Новини

Getty Images / «Бабель»

Європейський Союз планує ще більше посилити візові обмеження для громадян Росії, фактично припинивши видачу багаторазових шенгенських віз.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Так, росіяни зможуть отримати лише одноразові візи — за винятком гуманітарних випадків або якщо людина має подвійне громадянство ЄС.

Нові обмеження можуть ухвалити вже цього тижня. Також у межах 19-го пакета санкцій ЄС хоче обмежити пересування російських дипломатів і вимагати, щоб вони заздалегідь повідомляли про свої поїздки через Шенген.

А наступного місяця Єврокомісія представить нову спільну візову стратегію, яка передбачатиме жорсткіші критерії для громадян Росії та інших «ворожих країн».

Раніше ЄС уже скасував угоду про спрощене оформлення віз і зробив процес дорожчим. Деякі країни, наприклад Литва, Латвія й Естонія, повністю або частково заборонили в’їзд росіянам.

Водночас видача віз залишається в компетенції національних органів, тому Єврокомісія не може повністю заборонити вʼїзд громадян РФ, а лише зробити його складнішим.

За даними Єврокомісії, у 2024 році росіяни отримали понад 500 тисяч шенгенських віз — це більше, ніж у 2023-му, але значно менше, ніж до війни (понад 4 мільйони у 2019 році). Найбільш ліберально візи видають Угорщина, Франція, Іспанія та Італія.