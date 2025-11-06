Росія намагається захопити Покровськ, використовуючи нову тактику. Світові медіа про російсько-українську війну 5 листопада

Новини

«Бабель»

Росія намагається захопити Покровськ, використовуючи нову тактику — дрібні групи піхоти заходять у місто під виглядом мирних жителів і ховаються там місяцями, розповідає український пілот дрона виданню Deutsche Welle. Українські військові кажуть, що головна проблема — визначити, хто свій, а хто ворог, бо росіяни мають перевагу в кількості та в повітрі, активно застосовують дрони й керовані авіабомби, через що постачання боєприпасів та евакуація поранених стали майже неможливими. «Через безпілотники ми не можемо перемістити нашу протиповітряну оборону ближче до лінії фронту. Інакше це дороге обладнання було б знищене. І ми самі не маємо достатньої кількості літаків, щоб збити російські бомбардувальники "Сухой"», — сказало журналістам джерело в українському війську.

Солдати часто йдуть до позицій десятки кілометрів пішки, а гуманітарну допомогу скидають дронами. Військовий експерт Маркус Рейснер зазначив, що ситуація довкола Покровська неухильно погіршувалася тижнями: «Незважаючи на успіх України у відбитті спроби прориву на північ від Покровська, ми перебуваємо в ситуації, коли російський тиск зріс до такої міри, що дозволяє їм вторгнутися, зокрема, в південні райони міста, — сказав Рейснер. — Ми, в принципі, побачимо той же розвиток подій, який неодноразово бачили протягом останніх місяців і років у битві за важливі міста, про які ми вже забули». Водночас видання підкреслює, що Росія не досягла оперативного прориву, який уже був метою російського літнього наступу.

«Повільна смерть російської нафти» — під таким заголовком вийшла стаття на Foreign Affairs. Видання аналізує, наскільки ефективно працює українська кампанія проти енергетичного сектора Москви. Українські удари дронами по російських нафтопереробних заводах із серпня цього року знизили виробництво пального приблизно на 10% і спричинили локальні дефіцити, але не паралізували галузь. Паливна криза в Росії має комплексні причини: поєднання атак, сезонного попиту, ремонтів і державного втручання в ціни, пише видання. Хоча російська система поки що витримує завдяки запасам потужностей і контролю уряду, кожний новий удар і бюрократичне втручання послаблюють її ефективність. Українська кампанія не зруйнує нафтову промисловість миттєво, але поступово виснажує її, змушуючи Кремль витрачати дедалі більше ресурсів на підтримку стабільності.

Десятки тисяч українських військових повернулися додому з лінії фронту без кінцівок — багато з них потребуватимуть підтримки до кінця життя. Але не всі ці ампутації є виключно результатом прямих ударів, отриманих на полі бою, розповідає британське видання The Telegraph. Головний військовий хірург України заявив, що кожна четверта з цих ампутацій пов’язана з неправильним використанням турнікетів.

Через повільну евакуацію з поля бою — адже небо контролюють дрони, а транспортування займає години чи дні — турнікет залишається накладеним занадто довго і тканини відмирають. Українські медичні протоколи базуються на стандартах США часів Іраку й Афганістану, тому вони не відповідають сучасним умовам війни на виснаження, пише видання.

