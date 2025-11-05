Президентку Мексики домагався невідомий чоловік, коли та спілкувалася з громадянами

Новини

Незнайомий чоловік намагався поцілувати президентку Мексики Клаудію Шейнбаум просто посеред вулиці, коли та спілкувалася з натовпом.

Про це пише іспанське медіа El Pais.

Інцидент стався 4 листопада, коли жінка вийшла зі свого офісу й рушила пішки до Міністерства освіти. На відео, яке опублікували в мережі, видно, що чоловік обійняв Шейнбаум за плечі, торкнувся її грудей та намагався поцілувати в шию.

Такі дії в Мексиці кваліфікують як сексуальні домагання, за які передбачено від одного до п’яти років ув’язнення.

Незнайомця відштовхнув керівник охорони Хуан Хосе Рамірес Мендоса. Президентка лише тихо сказала: «Не хвилюйтеся».

Чоловіка, який домагався президентки, вже затримали. Сама Шейнбаум заявила, що вирішила подати скаргу на нього.

Секретаріат у справах жінок від Адміністрації президента прокоментував ситуацію словами, що жодна жінка не застрахована від домагань. За даними національної статистики, 45% мексиканок ставали жертвами вуличних домагань.

Ситуація знову загострила питання безпеки в країні. У листопаді 2024 року Шейнбаум, як і її попередник Андрес Мануель Лопес Обрадор, відмовилася від президентської гвардії, пише El Pais.

Автор: Анастасія Зайкова