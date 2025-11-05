США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III

Новини

Vandenberg Space Force Base / Facebook

Військово-повітряні сили США 5 листопада провели випробувальний запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з бази Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.

Про це повідомило командування Космічних сил США.

Ракету запустили, щоб перевірити надійність, точність і готовність системи, яка є ключовим елементом ядерного стримування США.

Її випустили з системи повітряного керування з борту літака ВМС США E-6B Mercury. Це дозволило перевірити роботу резервної системи управління, яка має забезпечувати запуск навіть у разі виходу з ладу наземних командних центрів.

За даними ВПС США, бойова частина ракети (без боєголовки) пролетіла близько 6 700 км і досягла полігона ім. Рональда Рейгана на атолі Кваджалейн у Тихому океані. Там за польотом спостерігали за допомогою радарів, телеметрії та оптичних систем, щоб зібрати дані для подальшого аналізу.

У випробуванні взяли участь військові з усіх трьох ракетних крил Командування глобальних ударних сил. Вони підкреслили, що ці тести є плановими і не пов’язані з поточними подіями у світі, а їхня мета — підтримувати боєготовність американського ядерного арсеналу.