США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III
- Юлія Завадська
Vandenberg Space Force Base / Facebook
Військово-повітряні сили США 5 листопада провели випробувальний запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з бази Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.
Про це повідомило командування Космічних сил США.
Ракету запустили, щоб перевірити надійність, точність і готовність системи, яка є ключовим елементом ядерного стримування США.
Її випустили з системи повітряного керування з борту літака ВМС США E-6B Mercury. Це дозволило перевірити роботу резервної системи управління, яка має забезпечувати запуск навіть у разі виходу з ладу наземних командних центрів.
За даними ВПС США, бойова частина ракети (без боєголовки) пролетіла близько 6 700 км і досягла полігона ім. Рональда Рейгана на атолі Кваджалейн у Тихому океані. Там за польотом спостерігали за допомогою радарів, телеметрії та оптичних систем, щоб зібрати дані для подальшого аналізу.
У випробуванні взяли участь військові з усіх трьох ракетних крил Командування глобальних ударних сил. Вони підкреслили, що ці тести є плановими і не пов’язані з поточними подіями у світі, а їхня мета — підтримувати боєготовність американського ядерного арсеналу.
- Minuteman III — це американська міжконтинентальна балістична ракета, яка може долати тисячі кілометрів і нести ядерну боєголовку. Її створили у 1970-х роках, і вона досі є головною частиною наземного ядерного щита США. Ракета запускається із шахт під землею, працює на твердому паливі й готова до пуску майже миттєво. Вона вважається однією з найнадійніших у світі, хоча нині США поступово замінюють її на новішу систему — LGM-35A Sentinel.