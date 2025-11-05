У США пройшли перші важливі вибори за другого терміну Трампа. Мером Нью-Йорка став демократичний соціаліст

Новини

Zohran Kwame Mamdani / Facebook

У деяких штатах і містах США 4 листопада пройшли місцеві вибори. Вони стали першими великими виборами з моменту повернення Дональда Трампа на посаду президента в грудні. Демократи здобули перемогу в трьох великих перегонах, що підняло нове покоління лідерів і дало партії, яка переживає труднощі, шанс на успіх перед виборами до Конгресу наступного року.

Про результати виборів пише Reuters.

У Нью-Йорку на виборах мера переміг Зоран Мамдані, який називає себе демократичним соціалістом. Він пройшов стрімкий і несподіваний злет від невідомого законодавця штату до однієї з найпомітніших фігур Демократичної партії. А у Вірджинії та Нью-Джерсі помірковані демократки Ебігейл Спанбергер і Мікі Шеррілл переконливо перемогли на виборах губернатора.

Вівторкові вибори стали показником того, як американці реагують на девʼять місяців перебування Трампа на посаді. Перегони також стали перевіркою різних передвиборчих тактик Демократичної партії напередодні 2026 року — партія позбавлена ​​влади у Вашингтоні та досі намагається знайти вихід з політичної кризи.

Утім, вибори до Конгресу тільки через рік, а опитування громадської думки показують, що бренд демократів залишається загалом непопулярним, навіть попри те, що рейтинг схвалення самого Трампа знизився. Найбільше уваги привернули перегони в регіонах, де демократів ставились прихильніше і не підтримували Трампа на президентських виборах минулого року.

Кандидати, які перемогли у вівторок, можуть додати енергії партії та зацікавити виборців-демократів, багато з яких вимагали нових облич. Явка на виборах мера Нью-Йорка була найвищою щонайменше з 1969 року.

Усі троє кандидатів від Демократичної партії наголошували на економічних питаннях, зокрема на доступності цін — питанні, яке залишається першочерговим для більшості виборців. Але Спанбергер і Шеррілл походять з поміркованого крила партії, тоді як Мамдані за допомогою кампанії, підживленої вірусними відео, показав себе як лівого прогресивіста.

Мамдані, який стане першим мером-мусульманином найбільшого міста США і першим мером африканського походження. Він випередив колишнього губернатора-демократа Ендрю Куомо, який балотувався як незалежний кандидат після того, як програв номінацію Мамдані на початку року. Куомо, який пішов у відставку з посади губернатора чотири роки тому після звинувачень у сексуальних домаганнях, які він заперечує, зображував Мамдані як радикального лівого, чиї пропозиції були непрацездатними та небезпечними.

Зохран Мамдані з прихильниками. Zohran Kwame Mamdani / Facebook

Мамдані закликав підвищити податки для корпорацій та багатих, щоб оплатити амбітну ліву політику, зокрема замороження орендної плати, безкоштовний догляд за дітьми та безкоштовні міські автобуси. Республіканці вже дали зрозуміти, що мають намір представити Мамдані обличчям Демократичної партії. Трамп називав Мамдані «комуністом» і пообіцяв скоротити фінансування міста, якщо він переможе на виборах.

У вівторок увечері в соцмережах Трамп пояснив поразки тим, що його імені не було у виборчому бюлетені, а також тим, що федеральний уряд припинив свою роботу через шатдаун.

Спанбергер замінить у Вірджинії губернатора-республіканця Гленна Янгкіна. Шеррілл з Нью-Джерсі перемогла республіканця Джека Чіаттареллі та змінить на посаді губернатора-демократа Філа Мерфі. Як Шеррілл, так і Спанбергер намагалися повʼязати своїх опонентів з Трампом, щоб ухопитися за розчарування ним серед виборців-демократів і незалежних виборців.

Білий дім погрожував звільнити федеральних працівників. Цей крок мав надзвичайно великий вплив на Вірджинію — штат, що межує зі столицею Вашингтоном і в якому проживає багато державних службовців. Також він заморозив мільярди фінансування нового залізничного тунелю на річці Гудзон — критично важливого проєкту для великої кількості пасажирів Нью-Джерсі.

Ебігейл Спанбергер і Мікі Шеррілл. Getty Images / «Бабель»

Під час інтервʼю на виборчих дільницях у Вірджинії деякі виборці заявили, що їх хвилюють суперечлива політика Трампа, зокрема його зусилля з депортації іммігрантів, які незаконно вʼїхали до США, і запровадження високих тарифів на імпорт іноземних товарів, законність яких цього тижня розглядає Верховний суд США.

Для республіканців вибори стали перевіркою того, чи зʼявляться виборці, які сприяли перемозі Трампа у 2024 році, навіть коли його не буде у виборчому бюлетені. Але республіканські кандидати, які балотувалися у штатах з демократичним ухилом, зіткнулися з дилемою: критикувати Трампа було ризиковано — можна було втратити його прихильників, але надмірна прихильність до нього могла відчужити поміркованих демократів і незалежних виборців, які не схвалюють його політику.